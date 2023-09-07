Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы сроки начала продаж новых кроссоверов Geely Coolray в России

Продажи новых кроссоверов Geely Coolray в России начнутся в октябре

close
100%
Geely

Представитель дилерского центра «Авилон Geely» Максим Васильев рассказал «Российской газете», когда у дилеров появятся новые кроссоверы Geely Coolray и седаны Emgrand.

«Осенью мы ожидаем приход большого количества новинок. В частности, в конце октября планируется поступление нового Geely Coolray. Еще одна новинка данного бренда — долгожданный седан Emgrand — прибудет в наш дилерский центр ориентировочно в ноябре-декабре», — отметил Васильев.

Обновленный кроссовер Geely Coolray получил новый 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 181 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Привод — только передний. От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 7,6 с.

У нового Geely Emgrand появился новый мотор объемом 1,5-литра, но мощность, по сравнению с прежней версией автомобиля, выросла со 114 до 127 л.с. Седан оснащается пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Ранее сообщалось, что начало продаж кроссоверов Kaiyi в России перенесено.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях