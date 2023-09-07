Названы сроки начала продаж новых кроссоверов Geely Coolray в России

Представитель дилерского центра «Авилон Geely» Максим Васильев рассказал «Российской газете», когда у дилеров появятся новые кроссоверы Geely Coolray и седаны Emgrand.

«Осенью мы ожидаем приход большого количества новинок. В частности, в конце октября планируется поступление нового Geely Coolray. Еще одна новинка данного бренда — долгожданный седан Emgrand — прибудет в наш дилерский центр ориентировочно в ноябре-декабре», — отметил Васильев.

Обновленный кроссовер Geely Coolray получил новый 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 181 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Привод — только передний. От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 7,6 с.

У нового Geely Emgrand появился новый мотор объемом 1,5-литра, но мощность, по сравнению с прежней версией автомобиля, выросла со 114 до 127 л.с. Седан оснащается пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Ранее сообщалось, что начало продаж кроссоверов Kaiyi в России перенесено.