Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

Средняя цена нового автомобиля на российском рынке по итогам августа 2023 года составила 3,9 млн рублей, а подержанных возрастом до 15 лет — 2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

Отмечается, что в августе сильнее всего среди новых машин подорожал российский кроссовер «Москвич 3» — на 12% (новая средняя цена — 2,3 млн. рублей). На втором месте — китайский BAIC X35. Его средняя стоимость увеличилась на 11% (2 млн рублей). Третье место занимает Kia Carnival, цена которого увеличилась на 11% (5,7 млн рублей).

Больше всего среди машин с пробегом подорожал Hyundai Grand Starex, который выпускался с 2007 по 2015 год. Его стоимость в августе увеличилась более чем на 10% (средняя цена на рынке — 1,4 млн рублей). На 10% выросла цена Mazda 6 2009–2013 годов выпуска и Honda Freed 2008–2016 годов. Средняя стоимость этих моделей в конце августа составила 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что cети АЗС стали сворачивать программы лояльности из-за убытков.