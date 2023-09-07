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Названы обстоятельства аварии в Ленобласти, где фура врезалась в велосипедисток

Mash: фура, въехавшая в велосипедисток, сначала протаранила машину сопровождения

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Интересный Выборг/VK

Большегрузный автомобиль Scania, врезавшийся в группу несовершеннолетних велосипедисток на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, перед этим протаранил автомобиль сопровождения. Об этом сообщает «Telegram-канал Mash на Мойке».

По предварительным данным, на 59-м километре трассы «Скандинавия» большегруз врезался в автомобиль Ford, который сопровождал группу велосипедисток 2008 — 2009 годов рождения. После этого легковой автомобиль отбросило на девочек.

За рулем фуры Scania находился гражданин Узбекистана, 31-летний мужчина по имени Шахбоз, уточняет «Mash на Мойке».

На трассе в районе аварии собрался крупный затор в направлении Выборга. На место, помимо автомобилей скорой помощи, были направлены два вертолета санитарной авиации. В аварии погибли две девочки.

Ранее на Курилах в ДТП с автобусом пострадали пять человек.

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