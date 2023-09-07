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Начало продаж кроссоверов Kaiyi в России перенесено

Продажи Kaiyi X3 стартуют в конце сентября по цене от 2,1 млн рублей

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Kaiyi

Начало продаж кроссовера Kaiyi X3 в России перенесено на конец сентября, а X3 Pro появится у дилеров в октябре. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Рената Тюктеева.

«Сроки появления в продаже кроссоверов Kaiyi X3 сдвинулись на конец сентября, X3 Pro — на октябрь. Цены на данный момент известны только на модель ХЗ и начинаются от 2 117 650 рублей», — сообщил изданию Тюктеев.

Производство кроссоверов Kaiyi началось на заводе «Автотор» в Калининграде в конце августа.

Переднеприводный кроссовер Kaiyi X3 оснащается мотором 1.5 мощностью 115 л.с. и вариатором. Среди опций — круиз-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ. Под капотом Kaiyi X3 Pro — турбированный 1.5 мощностью 147 л.с. В качестве трансмиссии также применяется вариатор.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что в России возобновляется госпрограмма льготного лизинга автомобилей.

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