Автомобиль врезался в группу велосипедистов в Ленинградской области

Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедистов и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, среди которых восемь детей. Из восьми пострадавших детей ― двое погибших. По предварительным данным, ДТП прошло из-за того, что водитель фуры не справился с управлением.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Выборгский городской прокурор Леонид Селиверстов выехал на место ДТП для координации действий всех служб.

Как сообщили в администрации Ленинградской области, пострадавшим будет оказана помощи и при необходимости их госпитализируют. На место аварии выехали бригады скорой помощи Выборгской подстанции, Сертоловской подстанции Токсовской подстанции, а также вылетел вертолет. Кроме того, на место ДТП направлены машины скорой помощи из Санкт-Петербурга.

В июле под Челябинском лесовоз врезался в автомобиль со спортсменами. В результате аварии пострадали шесть человек. Это были члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что в Архангельске два автомобиля при ДТП на перекрестке вылетели на тротуар, где в этот момент находился пешеход.