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Массовое ДТП произошло на севере Москвы

Авария с участием четырех машин затруднила движение на Ленинградском шоссе в Москве

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Дептранс города Москвы

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе, 13к1 (в районе станции метро «Войковская») произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в дорожно-транспортное происшествие попали две машины такси и две легковушки. Авария произошла в крайнем правом ряду. Одна из машин задела автомобиль, двигавшийся по соседней полосе. Все машины получили небольшие повреждения кузовов.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра города затруднено.

До этого на трассе М-10 «Россия», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, столкнулись сразу 12 автомобилей. Авария произошла в подмосковных Химках. В ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ищут блогера, который запустил фейерверк с крыши машины.

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