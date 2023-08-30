В Чехии разрешат разгоняться до 150 км/ч

С 2024 года в Чехии максимальную разрешенную скорость движения на отдельных участках автодорог увеличат до 150 км/ч. Поправки в закон дорожном движении подписал президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК.

Сейчас ограничение скорости на дорогах Чехии составляет 50 км/ч в населенных пунктах, 90 км/ч за пределами населенных пунктов и 130 км/ч на скоростных шоссе.

Также, согласно поправкам, в будущем году в Чехии разрешат управлять автомобилем, не имея при себе водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. К управлению автомобилем начнут допускать граждан в возрасте от 17 лет под присмотром наставника.

Кроме того, власти ужесточат наказания за тяжкие правонарушения. Так, штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения увеличится и составит 25 тыс. крон (107 тыс. рублей по курсу на момент публикации). Штраф за отказ от теста на алкоголь или езду без прав составит 75 тыс. крон (321 тыс. рублей в переводе).

Ранее автоэксперты рассказали, насколько подорожали автомобили в августе.