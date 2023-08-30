Jetour раскрыла сроки дебюта нового внедорожника в России

Премьера внедорожника Jetour Traveller для российского рынка запланирована на I квартал 2024 года. Об этом сообщили представители китайского автопроизводителя, передает «Российская газета».

Известно, что в Россию будут поставляться модификации Traveller с полным приводом. Другие подробности о технических параметрах модели в компании не раскрывают.

Jetour Traveller был представлен в августе на китайском автосалоне в Чэнду. Длина кроссовера составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. На домашнем рынке предлагаются версии с моторами объемом 1,5 литра (184 л.с.) и 2,0 литра (254 л.с.) в связке с роботизированной трансмиссией.

В КНР Traveller стоит 141-181 тыс. юаней. Предполагается, что стоимость модели на российском рынке составит 3,2-3,5 млн рублей. Сейчас Jetour представлена на российском рынке двумя моделями — X90 Plus и Dashing.

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