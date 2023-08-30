Peugeot выпустит новое поколение кроссовера 5008

Французская компания Peugeot вывела на тесты кроссовер 5008 нового поколения. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что дорожные испытания проходят в одной из европейских стран и находятся на финальной стадии. Внешне новинка будет похожа на машину нынешнего поколения. Однако у модели, серийное производство которой начнется в 2024 году, будет более просторный трехрядный салон.

Серийная версия нового Peugeot 5008 получит бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,5 и 2 литра. Также в гамме появится электрическая модификация.

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