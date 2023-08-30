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Женщина с ребенком спаслись на дереве после падения машины в промоину

В Приморье машина женщины с ребенком провалилась в промоину

Пожарные сняли с дерева женщину с ребенком, которые провалились в промоину на автомобиле. Об этом сообщает Министерство ГОЧС Приморья, которое опубликовало кадры с места происшествия.

Инцидент произошел утром 30 августа на дороге между селом Лазо и городом Дальнереченск. Автобус сорвался в промоину, водитель со своим ребенком успели выбраться из салона, залезли на дерево и вызвали помощь.

Вызов о помощи поступил в 71-ю пожарную часть. Спасатели сняли пострадавших с дерева и доставили в центральную больницу Дальнереченска.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, новая волна паводка изолировала 21 населенный пункт в регионе, из зоны подтопления эвакуированы около 1 тыс. жителей. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Хасанском муниципальном округе и Дальнереченском городском округе.

Ранее в Туве перекрыли дорогу из-за обрушившегося под грузовиком моста.

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