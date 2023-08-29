Skoda показала интерьер новых Kodiaq и Superb

Компания Skoda рассекретила интерьер автомобилей Kodiaq и Superb нового поколения в преддверии публичного показа автомобилей.

Superb и Kodiaq получат отдельностоящий 13-дюймовый дисплей медиасистемы на центральной консоли. Рычаг управления трансмиссией DSG перемещен на рулевую колонку, что позволило обеспечить больше пространства для пассажиров.

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На блок из трех поворотных переключателей с дисплеями выведены функции управления климат-контролем, громкостью аудиосистемы и другими возможностями, включая распределение потоков воздуха и масштабирование карты. Функционал центрального переключателя можно настроить через главное меню.

Также для Superb и Kodiaq нового поколения будут доступны кресла с функцией массажа.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».