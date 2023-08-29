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Бренд Volkswagen планирует возродить модель Rabbit

Volkswagen может начать выпуск хетчбэков Rabbit для рынка США

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Global Look Press

Немецкая компания Volkswagen планирует возродить модель Rabbit. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что под названием Rabbit в США продавали хетчбэки Volkswagen Golf первого и пятого поколений. По некоторым данным, модель представят 3 сентября, однако пока неясно, будет это концепт ли уже серийная машина.

Новую модель планируется продавать на американском рынке. Не исключено, что Volkswagen Rabbit оснастят электрической силовой установкой. Все подробности станут известны во время премьеры.

Ранее сообщалось, что компания Porsche представила самую мощную версию кроссовера Cayenne — Turbo E-Hybrid.

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