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GAC опубликовал изображение нового минивэна

Раскрыта внешность нового гибридного минивэна GAC Trumpchi E8

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GAC

Китайский автопроизводитель GAC опубликовал официальное изображение нового минивэна GAC Trumpchi E8. Как сообщает autohome.com.cn, выпуск автомобилей начнется в конце 2023 года.

GAC Trumpchi E8 представляет собой однообъемный минивэн с трапециевидной решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и трехрядным салоном.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,8-литровый атмосферный мотор мощностью 133 л.с., тяговый электродвигатель и литий-ионная батарея емкостью 25,6 кВт.ч. Запас хода без активации двигателя внутреннего сгорания — до 116 км.

Ранее сообщалось, что в Тольятти началось производство 122-сильных Lada Granta Sport.

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