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Автомобилистка, врезавшаяся в кучу асфальта, решила засудить дорожников

В Красноярске женщина, въехавшая в гору асфальта, подаст в суд на дорожников

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Телеграм-канал Kras Mash

Жительница Красноярска, въехавшая на автомобиле в оставленную дорожниками гору асфальта, готовит иск в суд против управления дорог «Енисей». Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Автомобилистка по имени Маргарита возвращалась в Красноярск из Казахстана. На 755-м километре трассы «Сибирь» при отсутствии знаков и разметки она вышла на обгон Lada Priora, съехала с проезжей части на грунт и врезалась в оставленный дорожниками асфальт. Автомобиль получил сильные механические повреждения, а сама водитель — ссадины и ушибы. С помощью юриста пострадавшая составила претензию к управлению дорог, требуя оплатить ремонт разбитой машины на 370 тыс. рублей и компенсацию морального вреда (500 тыс. рублей).

Дорожники претензию отвергли, указав, что асфальт складировался дальше обочины дороги. Отсутствие знаков в управлении дорог «Енисей» объяснили тем, что ремонт на этом участке дороги уже не проводился. Автовладелица собирается обратиться с иском в суд.

Ранее в Приморье водитель Nissan сбил пешехода и наехал ему на ноги.

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