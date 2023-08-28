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Эксперт рассказала, во сколько обойдется установка зарядных станций на АЗС

Глава АРЭТ Гордеева: установка зарядных станций на АЗС обойдется в 300 тыс. руб.

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Global Look Press

Процедура технологического присоединения зарядных установок для электромобилей на автозаправочных станциях (АЗС) стоит от 300 тысяч до двух-трех миллионов рублей. Об этом в эфире НСН сообщила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева, комментируя предложение правительства РФ оснащать АЗС инфраструктурой для электротранспорта.

«Сейчас цены возросли в несколько раз, потому что льготы отменены, это может быть 300 тысяч рублей, а может быть и два-три миллиона в зависимости от удаления точки питания. Если мы тянем 10 километров, это одна цена, а если она рядом с АЗС, то суммы будут не такие большие», — пояснила Гордеева.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на высокую стоимость, АЗС выгодно устанавливать зарядные станции. По ее словам, в первую очередь, инфраструктурой для электромобилей будут оснащаться АЗС на федеральных трассах, поскольку там задействовано много крупных игроков.

В Минэкономики заявляли, что за последний год число электромобилей на российском рынке увеличилось на 55% и, соответственно, потребность в электрозаправках тоже выросла, что требует расширения инфраструктуры.

Ранее «Москва 24» сообщала, что свыше 8,5 тысячи пользователей активировали зарядку электромобилей с помощью приложения «Московский транспорт».

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