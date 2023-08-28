Гаишники поставили на учет Toyota c перебитыми номерами по просьбе начальника ОМВД

В Нефтеюганске начальника местного ОМВД и сотрудников ГИБДД обвинили в подлоге и превышении должностных полномочий после того, как гаишники по его просьбе поставили на учет Toyota Land Cruiser с перебитой маркировкой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, полковник полиции передал заявление о постановке на учет автомобиля знакомому инспектору ГИБДД, а сам отправился на автомобиле на отдых. Toyota не удалось поставить на учет из-за изменений в номере двигателя и VIN-коде, однако полицейские уладили этот вопрос с помощью эксперта ГИБДД, который вынес заключение, не осматривая машину.

Подозрительные манипуляции с внедорожником удалось выявить, потому что сотрудники ГИБДД пытались зарегистрировать его под разными VIN-номерами. В ходе расследования выяснилось, что в дни, когда машина должна была находиться на экспертизе, она была в другом регионе. Уголовное дело о служебном подлоге и превышении должностных полномочий расследуется Следственным комитетом.

Ранее стало известно, что импорт подержанных автомобилей в Россию вырос в июне на 181%.