Автобренд Zeekr выпустит спортивную версию модели 001

Спортивная версия лифтбека Zeekr 001, которая получит приставку FR, будет представлена 1 сентября. Об этом сообщает carnewschina.com.

От обычной версии новинка отличается иным бампером с крупным воздухозаборником трапециевидной формы и красной полосой. Сзади у 001 FR имеется большой спойлер, увеличивающий прижимную силу.

Автомобиль может получить электрическую силовую установку, состоящую из четырех электродвигателей (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность составит около 1000 л.с. Стоимость автомобиля составит 1 млн юаней (13,1 млн рублей).

Ранее сообщалось, что на автосалоне в китайском городе Чэду представлен большой семейный минивэн SAIC Maxus Dajia 7.