Названы самые популярные подержанные автомобили для ввоза в Россию

Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в июне — июле 2023 года увеличился на 181,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Отмечается, что покупательский интерес к машинам с пробегом за год вырос на 81,2%. Средняя стоимость ввезенного автомобиля составляет 1,9 млн рублей. В июне — июле 2023 года чаще всего в Россию завозились подержанные автомобили марок Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan.

Самой популярной моделью с пробегом для ввоза из-за рубежа стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Средняя цена машины — 2,75 млн рублей. Второе место занимает Nissan Note, который стоит 995 тыс. рублей. На третьем месте Honda Fit по цене 910 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что самой популярной моделью автобренда Geely у россиян по итогам июля стал кроссовер Coolray.