Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные подержанные автомобили для ввоза в Россию

Импорт подержанных автомобилей в РФ в июне — июле вырос на 181%

close
100%
AP Photo/David Zalubowski

Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в июне — июле 2023 года увеличился на 181,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Отмечается, что покупательский интерес к машинам с пробегом за год вырос на 81,2%. Средняя стоимость ввезенного автомобиля составляет 1,9 млн рублей. В июне — июле 2023 года чаще всего в Россию завозились подержанные автомобили марок Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan.

Самой популярной моделью с пробегом для ввоза из-за рубежа стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Средняя цена машины — 2,75 млн рублей. Второе место занимает Nissan Note, который стоит 995 тыс. рублей. На третьем месте Honda Fit по цене 910 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что самой популярной моделью автобренда Geely у россиян по итогам июля стал кроссовер Coolray.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях