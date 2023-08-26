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Грузовик снес две легковушки на МКАД

В Москве фура врезалась в две стоящие на МКАД легковушки

В Москве большегруз врезался в два легковых автомобиля, которые стояли на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», который опубликовал запись происшествия.

Инцидент произошел на 12-м километре автодороги. На записи видно, как фура с прицепом сталкивается со стоящим на проезжей части автомобилем. В результате аварии легковушку смяло между фурой и другой машиной, которая стояла перед ней.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

В этот же день в Подмосковье кроссовер Audi врезался в стоящую на Новорижском шоссе машину.

Ранее в Алтайском крае пассажиры маршрутки подрались из-за незакрытого пива.

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