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Haval раскрыл цены на новый внедорожник Raptor

Компания Haval открыла предзаказы на новый внедорожник Raptor в Китае

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autohome.com.cn

Компания Haval представила на китайском автосалоне в Чэнду новый внедорожник Raptor и начала собирать заказы на автомобили. Об этом сообщает портал Autohome.

Стоимость новинки — от 160 тыс. до 190 тыс. юаней в зависимости от комплектации (2,1-2,5 млн рублей в пересчете). Длина Raptor составляет 4680 мм при колесной базе 2738 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусов соответственно, клиренс — 170-200 мм. Кроссовер может преодолевать броды глубиной до 560 мм.

Haval Raptor получил гибридную силовую установку на базе турбодвигателя объемом 1,5 литра мощностью 167 л.с. и систему полного привода. В зависимости от модификации силовая установка развивает 378 или 383 л.с., а емкость аккумулятора составляет от 19,1 до 27,5 кВт·ч. Более емкий аккумулятор позволяет проехать до 145 км на электротяге. В салоне внедорожника установлены два больших экрана и панорамный люк, многие функции автомобиля управляются с помощью физических клавиш.

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autohome.com.cn

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