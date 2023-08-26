В Подмосковье Audi врезалась в стоящую на шоссе машину

В Московской области на Новорижском шоссе кроссовер врезался в остановившийся на дороге автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», который опубликовал запись аварии.

Инцидент произошел на 17-м километре шоссе. Как видно на записи, в средней полосе остановилась легковушка, у нее был поднят капот. Водитель черного кроссовера, который двигался по этой же полосе, смог отрулить в сторону и проехал мимо, однако следующий за ним водитель синей Audi вовремя не заметил стоящий автомобиль и врезался в него.

Отмечается, что легковушка остановилась на проезжей части из-за технической неисправности. На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Москвы затруднено.

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