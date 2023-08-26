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BYD представил спортивный кроссовер Song L

Компания BYD показала дизайн спортивного кроссовера Song L в Китае

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autohome.com.cn

Китайский концерн BYD привез на автосалон в Чэнду среднеразмерный электрический кроссовер Song L. На домашнем рынке модель поступит в продажу в IV квартале текущего года, сообщает Autohome.

Длина кроссовера составляет 4840 мм при колесной базе 2930 мм, а высота автомобиля всего на 60 см больше, чем у Lada Vesta. Автомобиль получил узкую светодиодную оптику, рельефную боковую часть и активное антикрыло, которое может подниматься и опускаться в зависимости от скорости движения.

BYD Song L будет поставляться в модификациях с одним и двумя электромоторами. Самая дорогая версия оснащена системой полного привода и двумя электродвигателями, суммарная мощность силовой установки составляет 312 лошадиных сил.

Ранее на китайском автосалоне показали новый кроссовер Exeed, который появится в России.

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