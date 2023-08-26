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В Москве ищут самокатчика, который сбил 5-летнего ребенка и скрылся

В Южном Бутово самокатчик сбил малолетнего ребенка и скрылся

В столичном районе Южное Бутово молодой человек, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего ребенка и скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает московская прокуратура.

5-летний мальчик госпитализирован. Со слов отца ребенка, после столкновения молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается. На записи видно, как очевидец происшествия схватил самокатчика и потащил его к пострадавшему ребенку.

Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.

Ранее в центре Москвы подросток на электросамокате повредил Tesla и сбежал.

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