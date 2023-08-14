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В пробке у Крымского моста скопились больше 1,4 тысячи машин

Свыше 1,4 тысячи машин стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Свыше 1,4 тысячи машин стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту.

По его данным, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стоит 580 автомобилей, время ожидания около 2 часов. При этом со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 900 машин, время ожидания около 3 часов.

Такие данные приводятся по состоянию на 15.00.

12 августа Министерство обороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в Совфеде заявили, что ВСУ атаковали Крымский мост «от бессилия».

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