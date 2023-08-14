Названы самые ненадежные кроссоверы в Китае

Китайская сеть качества автомобилей, созданная по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка, опубликовала рейтинг надежности кроссоверов, которые продаются на внутреннем рынке. Всего в рейтинг вошли 19 моделей стоимостью 100 тыс. юаней. (1,4 млн рублей).

Эксперты проанализировали жалобы владельцев, риски технического отказа, статистику безопасности и пришли к выводу, что самыми надежными являются модели GAC Trumpchi GS3, Geely Binyue/Coolray, Wuling Xingchi, Kia KX1, Chery Tiggo 5x (Chery Tiggo 4 Pro), Venucia T60, Livan X3 Pro, Chery Tiggo 3x, Roewe RX3, MG ZS, Beijing X3 (BAIC X35), Peugeot 2008.

В антирейтинг вошли Changan CS35 Plus, Southeast DX5, Southeast DX3, Changan CS15, Zotye T300, Cowin X. Кроме того, в списке ненадежных кроссоверов значится Sehol X4, который предлагается на российском рынке как модель «Москвич 3».

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Dongfeng представит в Китае 25 августа 1000-сильный электрический внедорожник Mengshi 917.