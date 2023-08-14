Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые ненадежные кроссоверы в Китае

Аналог «Москвича 3» провалился в рейтинге по надежности в Китае

close
100%
Sihao

Китайская сеть качества автомобилей, созданная по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка, опубликовала рейтинг надежности кроссоверов, которые продаются на внутреннем рынке. Всего в рейтинг вошли 19 моделей стоимостью 100 тыс. юаней. (1,4 млн рублей).

Эксперты проанализировали жалобы владельцев, риски технического отказа, статистику безопасности и пришли к выводу, что самыми надежными являются модели GAC Trumpchi GS3, Geely Binyue/Coolray, Wuling Xingchi, Kia KX1, Chery Tiggo 5x (Chery Tiggo 4 Pro), Venucia T60, Livan X3 Pro, Chery Tiggo 3x, Roewe RX3, MG ZS, Beijing X3 (BAIC X35), Peugeot 2008.

В антирейтинг вошли Changan CS35 Plus, Southeast DX5, Southeast DX3, Changan CS15, Zotye T300, Cowin X. Кроме того, в списке ненадежных кроссоверов значится Sehol X4, который предлагается на российском рынке как модель «Москвич 3».

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Dongfeng представит в Китае 25 августа 1000-сильный электрический внедорожник Mengshi 917.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях