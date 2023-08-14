Водителя на «Жигулях» оштрафовали за перевозку пассажира на крыше

В Красноярском крае водитель провез на крыше автомобиля пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал полиции региона.

«На минувшей неделе в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой по центральной площади города Боготол движется автомобиль ВАЗ. При этом видно, что на крыше легковушки находится пассажир. Инспекторы ДПС установили водителя, им оказался 18-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель признал свою вину, его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и за неправомерную езду по пешеходной зоне.

Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Сам чиновник при этом никаких травм не получил.