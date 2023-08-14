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Dongfeng готовит к выходу внедорожник Mengshi 917

Dongfeng выпустит в Китае 1000-сильный внедорожник Mengshi 917

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DongFeng

Китайский автопроизводитель Dongfeng представит 25 августа 1000-сильный электрический внедорожник Mengshi 917. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Автомобиль построен на базе концепа M-Terrain, представленного в 2022 году. Отличительными чертами серийной машины стали трапециевидная решетка радиатора, фары остроугольной формы, капот с выемками, пластиковые накладки на кузове. Длина машины составляет 4987 мм.

В салоне Mengshi 917 установлены три больших дисплея, кресла с многочисленными электрорегулировками и мультируль с сенсорными кнопками.

Автомобиль оснащается четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность силовой установки составляет 1000 л.с. От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 4,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 195 км/ч.

Продажи Mengshi 917 в Китае начнутся в конце 2023 года. Автомобиль будет предлагаться по цене от 700 тыс. юаней (9,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что компания Hongqi начнет продажи новых седанов E001 в ноябре 2023 года.

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