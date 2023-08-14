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Названы сроки начала продаж седанов Hongqi E001

Продажи седанов Hongqi E001 начнутся в ноябре 2023 года

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carnewschina.com

Китайский автопроизводитель Hongqi начнет продажи новых седанов E001 в ноябре 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Модель предложат как в версии с одним мотором и задним приводом, так и с двумя моторами и полным приводом. Запас хода E001 на одном заряде составит от 600 до 800 км. Утверждается, что пятиминутной зарядки хватит для того, чтобы проехать 350 км. Разгон с 0 до 100 км/ч у новинки занимает около четырех секунд.

Ожидается, что стоимость Hongqi E001 в Китае составит 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что автобренд Chery начал продажи кроссовера Tansuo 06 на китайском рынке. Стоимость новинки составляет 130 тыс. юаней (1,8 млн рублей).

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