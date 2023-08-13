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В Китае начались продажи кроссоверов Chery Tansuo 06

Автобренд Chery начал продажи кроссовера Tansuo 06 на китайском рынке

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autohome.com.cn

На китайском рынке начались продажи кроссоверов Chery Tansuo 06. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость новинки составляет 130 тыс. юаней (1,8 млн рублей).

Длина новинки — 4538 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль получил турбомотор объемом 1,6 л мощностью 197 л.с., который работает в паре с семидиапазонной роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Расход топлива составляет 7 литров бензина на 100 км пути. В будущем появится гибридная версия Chery Tansuo 06.

Модель оснащена цифровой приборной панелью и 13-дюмовым экраном мультимедиа, под которым располагается площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

Ранее сообщалось, что индийская компания Mahindra выпустила новый электромобиль e-Alfa Super.

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