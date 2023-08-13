Квадрокоптер разбил голову женщине во время байк-шоу

Упавший квадрокоптер поранил голову одной из зрителей кульминации байк-шоу, которая проходила возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. Об этом сообщает kp.ru.

Очевидцы сообщили, что дрон телекомпании потерял управление и упал на женщину средних лет, разбив ей голову. При этом все зрители жаловались на почти полное отсутствие связи во время байк-шоу.

Прибывшие на место инцидента медики оказали женщине первую помощь. О том, насколько серьезно она пострадала, не сообщается.

Ранее стало известно, что житель Германии залил пожар в своем авто с помощью восьми бутылок пива.