Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Mahindra выпустила новый электромобиль e-Alfa Super

Трехколесный электромобиль Mahindra e-Alfa Super вышел на рынок Индии

close
100%
Mahindra Group

Индийская компания Mahindra выпустила новый электромобиль e-Alfa Super. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

По данным издания, модель представляет собой трехколесный автомобиль, на котором курьеры смогут доставлять грузы до адресатов. У машины нет дверей, вместо металлической крыши — мягкий тент. В салоне установлены жесткие сиденья, обтянутые экокожей.

Автомобиль получил электродвигатель мощностью 2,2 л.с. и свинцово-кислотный аккумулятор. Запас хода составляет около 100 км.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Geometry 16 августа планирует начать продажи нового электрического кроссовера E Firefly.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях