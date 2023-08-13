Индийская компания Mahindra выпустила новый электромобиль e-Alfa Super. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

По данным издания, модель представляет собой трехколесный автомобиль, на котором курьеры смогут доставлять грузы до адресатов. У машины нет дверей, вместо металлической крыши — мягкий тент. В салоне установлены жесткие сиденья, обтянутые экокожей.

Автомобиль получил электродвигатель мощностью 2,2 л.с. и свинцово-кислотный аккумулятор. Запас хода составляет около 100 км.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Geometry 16 августа планирует начать продажи нового электрического кроссовера E Firefly.