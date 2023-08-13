Названа дата начала продаж нового кроссовера Geometry E Firefly

Китайский автобренд Geometry 16 августа планирует начать продажи нового электрического кроссовера E Firefly. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Автомобиль получил узкие светодиодные фары, фонари в виде бумерангов, закрытую решетку радиатора, пластиковые накладки, защищающие кузов от камней, спойлер на задней двери. Длина машины составляет 4006 мм. В салоне на передней панели расположены два монитора. На один выводятся показания приборной панели, а второй предназначен для настройки мультимедиа и других опций машины.

Кроссовер Geely Geometry E Firefly оснащается электромотором мощностью 82 л.с. На выбор будут доступны версии с запасом хода 301 и 401 км. Батарею автомобиля можно зарядить от 30 до 80% за 30 минут.

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