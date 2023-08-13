В Германии мужчина потушил пожар в авто с пассажирами c помощью восьми бутылок пива

Житель Германии залил пожар в своем авто с помощью восьми бутылок пива, сообщает Bild со ссылкой на полицейское управление Линстоу.

По данным издания, бутылки хранились у мужчины в багажнике. После того, как пожар был потушен, пожарным оставалось лишь отсоединить аккумулятор для предотвращения взрыва и «предотвратить утечку вредных для окружающей среды жидкостей».

Уточняется, что в момент пожара в автомобиле находились четверо пассажиров. Причиной пожара названа техническая неисправность автомобиля. После возгорания мужчина припарковался на обочине и дал родным возможность покинуть автомобиль, после чего начал тушение пожара. По словам водителя, спасти свой автомобиль и предотвратить значительные убытки он мог только таким способом.

В 2022 году жители Барнаула также потушили пивом загоревшийся автомобиль. Уточняется, что пиво помогло в тот момент, когда пожар не потушили огнетушители.

Ранее в России резко вырос импорт пива.