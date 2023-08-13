В Москве автомобиль врезался в столб и загорелся

В Москве автомобиль на большой скорости врезался в мачту городского освещения и загорелся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

По его информации, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома №27. На месте работают оперативные службы столицы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено», — сказано в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе городского главка полиции, водитель машины, которая влетела в мачту городского освещения на Кутузовском проспекте, не справился с управлением. Водитель и находящийся в автомобиле пассажир получили травмы. В результате они не выжили.

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