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Раки расползлись по трассе после ДТП с грузовиком

В Геленджике опрокинулся грузовик с раками, они расползлись по проезжей части

В Геленджике произошло ДТП с грузовиком, который перевозил живых раков. Выпавшие из машины членистоногие расползлись по проезжей части, сообщает gelpriboy.ru.

Фургон с грузом раков столкнулся с трактором на объездной дороге и опрокинулся набок. Поддоны и ящики вывалились на дорогу.

На видео с места ДТП, опубликованном Telegram-каналом «Геленджик. Происшествия», видно, что раки после аварии рассыпались и расползлись по проезжей части. Одну из полос на дороге заблокировал лежащий на боку фургон Hyundai. Трактор после столкновения протаранил ограждение дороги.

Накануне на границе Московской и Калужской областей столкнулись мусоровоз и грузовик, перевозивший пиво. Банки с напитком из поврежденной фуры рассыпались по дороге.

Ранее на лесобазе в дагестанском Кизляре загорелись два «КамАЗа».

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