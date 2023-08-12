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После ДТП с экскурсионным джипом в Сочи возбудили уголовное дело

В Сочи завели уголовное дело на водителя УАЗа с туристами, въехавшего в скалу

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против 38-летнего мужчины, который на УАЗе врезался в скалу в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пп. «а,в» ч.2 ст.238 УК РФ)», — отмечается в сообщении СК.

По версии следствия, подозреваемый вместе со знакомыми за плату предоставлял услуги «джиппинга». На дороге в районе села Солох-Аул он превысил скорость и врезался в скальную стену. По уточненным данным, в аварии пострадали восемь пассажиров УАЗа, включая беременную женщину и детей 5 и 13 лет. Их жизни ничто не угрожает.

По данным краевого управления МВД, водитель перевозил туристов в оборудованном автомобиле и имел на это разрешительные документы.

Авария с экскурсионным внедорожником произошла накануне. После удара о скалу УАЗ развернуло поперек проезжей части.

Ранее в Новосибирске мужчину зажало между двумя автомобилями, в который въехал третий.

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