Land Rover Defender Trophy Edition выпустят ограниченным тиражом

В честь выхода модели Land Rover Defender на рынок США британский автопроизводитель подготовил спецверсию внедорожника под названием Trophy Edition.

close 100% Land Rover

Автомобиль с эксклюзивной отделкой будет выпущен тиражом в 230 экземпляров, 10 из них продадут в Канаде. Машины в версии Trophy Edition получили черную матовую окраску и золотистую графику на кузове и кожухе запасного колеса. Узоры символизируют топографическую карту.

Спецверсия базируется на длиннобазной модификации Defender 130 P400 SE с 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем с наддувом. Силовой агрегат развивает 400 л.с. О принадлежности автомобиля к Trophy Edition свидетельствуют соответствующие шильдики в салоне и декоративные элементы.

Также автомобиль получил широкий набор внедорожного оборудования, включая лебедку, экспедиционный багажник на крыше с выдвижной лестницей, защиту колесных арок.

Ранее в России анонсирован выход на рынок пикапа Dongfeng DF6.