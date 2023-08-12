На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информштаба об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — отмечается в публикации.

Дополнительной информации не приводится.

Двумя часами ранее появилась информация о том, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Его также ненадолго приостанавливали 8 и 9 августа.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали беспилотные летательные аппараты. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.