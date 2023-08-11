Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина устроил прогулку по МКАД

В Москве пьяный пешеход вышел на проезжую часть МКАД

Нетрезвый мужчина в ночное время вышел на проезжую часть МКАД, его удалось обнаружить благодаря камерам наблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

«В эти выходные от системы видеоаналитики на МКАД поступил сигнал — на дороге был замечен пешеход. Диспетчеры вызвали на место ближайший экипаж Дорожного патруля ЦОДД», — отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ЦОДД обнаружили, что пешеход находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД по Северо-Восточному округу Москвы. Ему грозит штраф.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина в белой рубашке, размахивая руками, пересек проезжую часть в плотном потоке быстро едущих автомобилей. После этого он перелез через разделительный отбойник.

До этого в Нижегородской области из-под колес проезжающей «Газели» вылетел металлический люк с обоймой. На улице незадолго до этого поменяли асфальт.

Ранее в Москве неизвестные вырвали руль из BMW президента академии «Спартака».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях