Пьяный мужчина устроил прогулку по МКАД

Нетрезвый мужчина в ночное время вышел на проезжую часть МКАД, его удалось обнаружить благодаря камерам наблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

«В эти выходные от системы видеоаналитики на МКАД поступил сигнал — на дороге был замечен пешеход. Диспетчеры вызвали на место ближайший экипаж Дорожного патруля ЦОДД», — отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ЦОДД обнаружили, что пешеход находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД по Северо-Восточному округу Москвы. Ему грозит штраф.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина в белой рубашке, размахивая руками, пересек проезжую часть в плотном потоке быстро едущих автомобилей. После этого он перелез через разделительный отбойник.

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