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В Сочи при аварии экскурсионного внедорожника пострадали 9 человек

При аварии экскурсионного джипа в Сочи пострадали девять человек

В Сочи при ДТП с экскурсионным внедорожником пострадали девять человек, включая ребенка и беременную женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи» и публикует фото последствий аварии.

По его данным, пострадавших развозят с места происшествия в больницы. На фото видно, что автомобиль УАЗ с открытым верхом стоит поперек проезжей части капотом в сторону скалы. На месте происшествия припаркован реанимобиль, работают сотрудники скорой помощи. Одна из пострадавших сидит на асфальте. Еще один человек лежит неподалеку. Об обстоятельствах аварии не сообщается.

Также стало известно, что в Новокузнецке задержан водитель автобуса, выстреливший в ногу пассажиру на конечной остановке. Также в Уфе подростки забрали у пьяного мужчины ключи от машины и поехали в Пермский край.

Ранее в Подмосковье водитель и пассажиры перевернувшейся Lada вылезли из машины через лобовое стекло.

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