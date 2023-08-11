«Трезвый водитель» разбил автомобиль клиента и сбежал

Мужчина, оказывающий услугу «трезвого водителя» для подвыпивших автомобилистов, врезался в ограждение на машине клиента. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, автовладелец, не желавший садиться за руль в нетрезвом состоянии, воспользовался услугой предоставления трезвого водителя. Прибывший по вызову мужчина по имени Чингиз сел за руль его Toyota и отвез домой. Однако при парковке во дворе водитель задел металлическое ограждение и сбежал, опасаясь ответственности за совершенное.

При этом Чингиз оставил в автомобиле паспорт и водительское удостоверение, однако впоследствии связаться с ним не удалось. От удара о забор на бампере автомобиля образовались глубокие царапины, а также разбилась фара. Автовладелец обратился в полицию.

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