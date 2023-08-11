Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса, простреливший ногу пассажиру, сообщил, что у него был перерыв

В Новокузнецке задержан водитель автобуса, простреливший ногу пассажиру

В Новокузнецке полиция нашла и задержала водителя автобуса, который выстрелил в мужчину на конечной остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Кемеровской области.

«По предварительным данным, 52-летний водитель, находясь на смене, прибыл на конечную остановку, где у него был запланированный графиком движения перерыв. В это время к автобусу подошел мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, который стал стучать по стеклам, выражаться нецензурной бранью», — отмечается в сообщении полиции.

Пассажир требовал выезда автобуса на маршрут, угрожая применением силы. Водитель выстрелил в него из травматического пистолета. В настоящее время оружие изъято, ведется разбирательство.

Стычка между пассажиром, ожидавшим автобуса на остановке, и водителем произошла утром 11 августа. Сообщалось, что пассажиры ждали отправления транспорта в течение получаса, некоторые из них вызвали такси и уехали.

Ранее в Уфе подростки забрали ключи от Subaru у пьяного мужчины и поехали на его машине в Пермский край.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях