Водитель автобуса, простреливший ногу пассажиру, сообщил, что у него был перерыв

В Новокузнецке полиция нашла и задержала водителя автобуса, который выстрелил в мужчину на конечной остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Кемеровской области.

«По предварительным данным, 52-летний водитель, находясь на смене, прибыл на конечную остановку, где у него был запланированный графиком движения перерыв. В это время к автобусу подошел мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, который стал стучать по стеклам, выражаться нецензурной бранью», — отмечается в сообщении полиции.

Пассажир требовал выезда автобуса на маршрут, угрожая применением силы. Водитель выстрелил в него из травматического пистолета. В настоящее время оружие изъято, ведется разбирательство.

Стычка между пассажиром, ожидавшим автобуса на остановке, и водителем произошла утром 11 августа. Сообщалось, что пассажиры ждали отправления транспорта в течение получаса, некоторые из них вызвали такси и уехали.

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