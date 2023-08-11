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Подростки из Уфы нашли у пьяного мужчины ключи от машины и поехали в Пермский край

В Башкирии подростки угнали автомобиль пьяного посетителя стрип-бара

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Уфе подростки украли у лежащего возле стрип-бара нетрезвого мужчины кошелек и ключи от его Subaru Impreza. Затем они отправились на угнанной машине в Пермский край, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, мужчина по имени Максим выпил около 5 литров пива при отдыхе с друзьями и в какой-то момент потерял сознание. Очнувшись возле местного стрип-бара, он не обнаружил при себе деньги, документы и ключи от машины. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Выяснилось, что ключи от Subaru, документы и банковские карты у нетрезвого мужчины вытащили двое подростков, которые поехали на угнанном автомобиле в Пермский край. В машине при этом лежал травматический пистолет автовладельца. Их разыскали через несколько дней. Полиция выяснила, что за бензин на заправках угонщики платили банковскими картами потерпевшего.

Ранее на границе Московской области столкнулись мусоровоз и грузовик с пивом.

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