Подростки из Уфы нашли у пьяного мужчины ключи от машины и поехали в Пермский край

В Уфе подростки украли у лежащего возле стрип-бара нетрезвого мужчины кошелек и ключи от его Subaru Impreza. Затем они отправились на угнанной машине в Пермский край, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, мужчина по имени Максим выпил около 5 литров пива при отдыхе с друзьями и в какой-то момент потерял сознание. Очнувшись возле местного стрип-бара, он не обнаружил при себе деньги, документы и ключи от машины. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Выяснилось, что ключи от Subaru, документы и банковские карты у нетрезвого мужчины вытащили двое подростков, которые поехали на угнанном автомобиле в Пермский край. В машине при этом лежал травматический пистолет автовладельца. Их разыскали через несколько дней. Полиция выяснила, что за бензин на заправках угонщики платили банковскими картами потерпевшего.

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