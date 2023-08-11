Главврач поликлиники избил инструктора по вождению за оставленную у больницы машину

В Хакасии главный врач поликлиники напал на инструктора местной автошколы из-за парковки под запрещающим знаком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, инструктор приехал в поликлинику на медосмотр и в спешке припарковал свой автомобиль в зоне действия запрещающего знака. Это заметил главный врач, который вошел в кабинет, куда инструктор направился, и порвал его путевой лист. Затем на крыльце здания медик нанес водителю несколько ударов руками и ногами, разбил ему губу.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полиция и минздрав.

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