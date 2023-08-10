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Выпавшее стекло трамвая разбило голову пассажиру

В Екатеринбурге пассажир трамвая получил травму головы из-за упавшего стекла

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zloy__ekb/VK

В Екатеринбурге ехавший в трамвае мужчина получил удар выпавшим стеклом, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в трамвае маршрута 21. Выдвижная створка одного из окон вагона выпала на ходу и ударила находившегося рядом мужчину. Он получил травму головы. На фото с места происшествия видно, что на левом виске пострадавшего образовалась ссадина.

Жену травмированного мужчины стекло также ударило по голове плашмя, а ее мужа задело углом, уточняет Telegram-канал «Злой Екб». Кондуктор трамвая никак не отреагировала на случившееся.

До этого в Воронеже водитель, разгружавший свой автомобиль, ударил по лицу подростка, который попросил его освободить проезд. Пострадавший получил перелом носа.

Ранее в Нижнем Тагиле ростовые куклы устроили потасовку на проезжей части.

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