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Водитель сломал нос подростку, попросившему его освободить проезд

В Воронеже мужчина избил подростка, который попросил его переставить машину

В Воронеже мужчина, выгружавший плитку из своего автомобиля, избил подростка, который попросил его освободить проезд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Конфликт произошел во дворе дома на улице Остужева. Женщина с 14-летним сыном пыталась выехать на машине со двора, однако не смогла этого сделать из-за соседа, который разгружал свой автомобиль. На просьбу освободить проезд 58-летний мужчина отреагировал грубо, а затем напал на 14-летнего сына женщины, который попросил «сначала убрать машину, а потом разгружать барахло свое», утверждает Shot.

После этих слов мужчина ударил подростка по лицу, сломав ему нос. Полиция установила личность нападавшего.

До этого в Башкирии водитель облил пивом патрульный автомобиль ДПС и напал на инспекторов. Ему грозит уголовная ответственность за применение насилия к представителю власти.

Ранее на востоке Москвы курьер попал под колеса автомобиля.

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