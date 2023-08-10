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В Санкт-Петербурге большегруз опрокинулся на легковой автомобиль

На КАД в Санкт-Петербурге самосвал упал на минивэн Volkswagen

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) опрокинувшийся при ДТП грузовик придавил другой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис» и публикует видеозаписи последствий инцидента.

ДТП произошло при съезде на Краснофлотское шоссе. На кадрах видно, что трехосный самосвал лежит поперек проезжей части вверх колесами. Рядом с ним находится легковой автомобиль красного цвета с поврежденной передней частью.

В попавшем под грузовик микроавтобусе Volkswagen Transporter находились минимум пять человек — трое детей, их мама и бабушка, уточняет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, дети в аварии не пострадали. О состоянии взрослых не сообщается.

До этого на востоке Москвы курьер на электровелосипеде попал под колеса автомобиля. Пострадавший госпитализирован с травмами. По предварительным данным, он пытался проехать перекресток на красный свет.

Ранее в Крыму работники АЗС при уборке нашли мину времен ВОВ.

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