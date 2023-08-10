Автобренд Exeed представит две новинки до конца года

Китайский автобренд Exeed в 2023 году представит в России два новых автомобиля. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным издания, новые кроссоверы LX и VX должны поступить в продажу этой осенью. Обновленная модель Exeed VX дебютировала в Китае сравнительно недавно — весной текущего года. Автомобиль получит тройной экран, занимающий большую часть площади передней панели. Кнопки на руле сменились сенсорными панелями, а передние кресла автомобиля, помимо подогрева и вентиляции, получили функцию массажа. При этом на заднем ряду массаж не предусмотрен. Под капотом Exeed VX двухлитровый турбомотор мощностью 261 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой Aisin.

Кроссовер Exeed LX, который также прошел модернизацию весной 2023 года, в Китае продается с двигателями 1,5, 1,6 и 2,0 л. В базовое оснащение автомобиля входят матричные фары, 18-дюймовые колесные диски, камера заднего вида с датчиками парковки, панорамная крыша, электропривод сиденья водителя, 8 динамиков, климат-контроль.

Ранее китайский автопроизводитель Baojun объявил о старте продаж микровэнов Yunduo с креслами-кроватями в салоне.