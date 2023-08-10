Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое петербуржцев ограбили водителя такси, угрожая шилом

В Петербурге пассажиры отняли у водителя такси 2,5 тысячи рублей, угрожая шилом

close
100%
Shutterstock

Двое петербуржцев ограбили водителя такси на 2,5 тысячи рублей, угрожая шилом, передает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также злоумышленники не заплатили за поездку.

По информации издания, 44-летний водитель такси обратился в правоохранительные органы накануне вечером. Он сообщил, что довез двух мужчин до станции метро «Проспект Ветеранов». Выходя, пассажиры отказались оплачивать поездку, а вместо этого достали шило и забрали всю наличность.

Пострадавший оставил полицейским приметы злоумышленников: обоим по 25-30 лет, один неславянской внешности, а второй с рыжей бородой.

Накануне в Санкт-Петербурге водитель такси Renault при развороте на Кушелевской дороге сбил двух пешеходов. Девушка, получившая удар по касательной, смогла встать и отбежать с проезжей части. Попавший под колеса 19-летний молодой человек получил тяжелые травмы, в том числе перелом костей таза.

Ранее в Петербурге задержали педофила за домогательства ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях