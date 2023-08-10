Двое петербуржцев ограбили водителя такси, угрожая шилом

Двое петербуржцев ограбили водителя такси на 2,5 тысячи рублей, угрожая шилом, передает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также злоумышленники не заплатили за поездку.

По информации издания, 44-летний водитель такси обратился в правоохранительные органы накануне вечером. Он сообщил, что довез двух мужчин до станции метро «Проспект Ветеранов». Выходя, пассажиры отказались оплачивать поездку, а вместо этого достали шило и забрали всю наличность.

Пострадавший оставил полицейским приметы злоумышленников: обоим по 25-30 лет, один неславянской внешности, а второй с рыжей бородой.

Накануне в Санкт-Петербурге водитель такси Renault при развороте на Кушелевской дороге сбил двух пешеходов. Девушка, получившая удар по касательной, смогла встать и отбежать с проезжей части. Попавший под колеса 19-летний молодой человек получил тяжелые травмы, в том числе перелом костей таза.

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