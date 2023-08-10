Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, почему самокатчиков не остановят «медленные зоны»

Эксперт по кикшерингу Эрдман: медленные зоны остановят только прокатные СИМ

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН прокомментировала известие от том, что власти Москвы могут увеличить количество «медленных зон» для электросамокатов со скоростью от 5 до 15 км/ч. По ее словам, к данным ограничениям можно принудить только водителей прокатных транспортных средств, которые будет «тормозить» оператор.

«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто — только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат», — сказала Эрдман.

Она добавила, что на прокатном самокате можно въехать и в «мертвую зону» с нулевой скоростью. При этом, по ее словам, пока нет статистики, показывающей насколько «медленные зоны» влияют на безопасность.

Помимо расширения «медленных зон», в Государственной думе предложили проводить обязательный технический осмотр частных и прокатных электросамокатов, которые используются в России.

Ранее в Совфеде предложили ввести штраф за нетрезвое вождение электросамокатов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях