Эксперт объяснила, почему самокатчиков не остановят «медленные зоны»

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН прокомментировала известие от том, что власти Москвы могут увеличить количество «медленных зон» для электросамокатов со скоростью от 5 до 15 км/ч. По ее словам, к данным ограничениям можно принудить только водителей прокатных транспортных средств, которые будет «тормозить» оператор.

«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто — только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат», — сказала Эрдман.

Она добавила, что на прокатном самокате можно въехать и в «мертвую зону» с нулевой скоростью. При этом, по ее словам, пока нет статистики, показывающей насколько «медленные зоны» влияют на безопасность.

Помимо расширения «медленных зон», в Государственной думе предложили проводить обязательный технический осмотр частных и прокатных электросамокатов, которые используются в России.

Ранее в Совфеде предложили ввести штраф за нетрезвое вождение электросамокатов.